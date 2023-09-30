Брянск, 30 сентября, 2023, 19:59 — ИА Регнум. ВСУ вечером 30 сентября обстреляли село Горожанка в Брянской области, в результате обстрела были частично повреждены три жилых дома, сообщил глава региона Александр Богомаз.

«ВСУ обстреляли село Горожанка Суземского района. Пострадавших нет. Частично повреждены три жилых домовладения», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Сотрудники оперативных и экстренных служб уже работают на месте происшествия, добавил Богомаз.

Ранее, в ночь на 30 сентября, губернатор сообщил, что в результате обстрела со стороны ВСУ в брянском посёлке Погар было нарушено энергоснабжение. Пострадавших в результате происшествия не было.

28 сенября Богомаз сообщал, что российские силы радиоэлектронной борьбы подавили беспилотник ВСУ самолётного типа на подлёте к Брянску. В результате подавления дрона никто не пострадал, разрушений также не было.

25 и 26 сентября Минобороны РФ и власти региона сообщали о подавлении и перехвате ещё нескольких беспилотников ВСУ над территорией Брянской области.