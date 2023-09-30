Симферополь, 30 сентября, 2023, 19:59 — ИА Регнум. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщил 30 сентября Telegram-канал об оперативной обстановке на мосту.

По какой причине было перекрыто движение, не уточняется.

Как передавало ИА Регнум, ранее движение на Крымском мосту приостанавливали с вечера 28 сентября до 06:00 29 сентября. Отмечалось, что это плановое мероприятие. Перекрытие связано с проведением восстановительных работ на автомобильной части моста.

Движение по мосту также приостанавливалось вечером 27 сентября. Одновременно в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Через полчаса тревога была отменена, а ещё часом позднее возобновилось движение автомобилей по мосту.