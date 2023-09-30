Орел, 30 сентября, 2023, 19:49 — ИА Регнум. Советский и российский актёр кино, театра и ТВ Александр Липов скончался на 83-м году жизни, сообщила 30 сентября пресс-служба Орловского театра «Русский стиль» им. М. М. Бахтина на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Прощание с артистом состоится 1 октября в Орле. О причинах смерти не сообщается.

Александр Александрович Липов родился 8 февраля 1941 года в Орле. После окончания ВГИКА его направили на киностудию «Ленфильм», где он проработал 35 лет.

Дебют Липова в кино состоялся в 1963 году, он сыграл роль Петра в «Непридуманной истории». Далее были роли в таких фильмах, как «Живёт такой парень», «Республика ШКИД» (вожатый Костя), «Захар Беркут», «Боба и слон», «Вариант «Омега», «Сумка инкассатора», «Уходя — уходи», «Макар-следопыт», киножурнал «Фитиль», и многих других.

С начала 2000-х годов служил в театре «Русский стиль». Был почётным членом Союза кинематографистов России.