Степанакерт, 30 сентября, 2023, 19:43 — ИА Регнум. Российские миротворцы за минувшие сутки не зафиксировали нарушений режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, сообщили 30 сентября в Министерстве обороны РФ.

«Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха. Поддерживается непрерывное взаимодействие с Баку и Степанакертом, направленное на недопущение кровопролития, обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано», — сообщили в Минобороны.

Вооружённые формирования Нагорного Карабаха сдали 21 единицу бронетехники, 24 единицы средств противовоздушной обороны и более 5300 единиц стрелкового оружия, отметили также в ведомстве.

Ранее, 30 сентября, пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян заявила, что из Нагорного Карабаха в Армению прибыли более 100 тысяч беженцев. По официальным данным, в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике, которая провозгласила независимость от Азербайджанской ССР в 1991 году, проживали около 120 тысяч этнических армян. В правительстве Италии 30 сентября сообщили, что Ереван попросил Еврокомиссию оказать помощь в поставках товаров первой необходимости и медикаментов.

Осенью 2022 года премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана. В сентябре 2023 года министерство обороны Азербайджана объявило о проведении в Нагорном Карабахе «антитеррористических мероприятий локального характера», направленных на восстановление конституционного строя. В Ереване заявили, что вооружённых формирований Армении на территории Нагорного Карабаха нет. Через сутки после начала операции при посредничестве российских миротворцев стороны договорились о прекращении огня. Власти непризнанной республики объявили о прекращении её существования с 1 января 2024 года.

Власти Азербайджана после завершения своей операции арестовали нескольких лидеров непризнанной республики. В частности, при попытке выехать в Армению был задержан бывший государственный министр (соответствует должности премьер-министра) непризнанной НКР Рубен Варданян. В Баку его обвинили в финансировании терроризма, создании и участии в непредусмотренных законодательством вооружённых формированиях или группировках, а также в незаконном пересечении государственной границы Азербайджана.