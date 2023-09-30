Вашингтон, 30 сентября, 2023, 19:35 — ИА Регнум. Ракетные комплексы Patriot были доставлены на Украину в достаточно короткие сроки, что может говорить о том, что ими управляют иностранные военные, пишет Military Watch Magazine.

В статье отмечается, что украинцы за такой непродолжительный срок просто не успели бы обучиться управлению Patriot.

Более того, пишет Military Watch, зарубежные представители, которые умеют обращаться с различными видами военной техники, широко привлекались и при поставках Украине других западных вооружений. Это было критически важно, поскольку позволило значительно сэкономить время на подготовку военнослужащих ВСУ.

Судя по всему, отмечает издание, для обслуживания американских танков Abrams так же будут привлекаться зарубежные военные. Для обслуживания сложных машин, говорится в публикации, у украинского персонала было недостаточно времени для адекватной подготовки: экипажу армии США требовалось 22 недели обучения, а обслуживающему персоналу — до 34 недель.

Как передавало ИА Регнум, 29 сентября в Минобороны сообщили, что в зоне спецоперации были уничтожены пункт управления «иностранного легиона», а также два крупных арсенала с вооружением и боеприпасами.

Позднее газета The New York Times сообщила, что медицинский центр армии США в Германии начал принимать раненных на Украине американских наёмников.

Кроме того, The Daily Telegraph написала, что иностранные наёмники на Украине стали убивать друг друга на почве бытовых конфликтов. В публикации говорится, что в ряды ВСУ вступают иностранные граждане, среди которых есть лица с уголовным прошлым, психическими расстройствами, а также с наркотической или алкогольной зависимостью.