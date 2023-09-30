Вашингтон, 30 сентября, 2023, 18:55 — ИА Регнум. Палата представителей Конгресса США представила проект бюджета страны на ближайшие 45 дней, не включающий в себя помощь Украине, заявил 30 сентября член Республиканской партии Том Коул.

Иван Шилов ИА Регнум

Голосование по проект ожидается в ближайшее время, добавил он.

Ранее 30 сентября американские СМИ сообщали, что члены Палаты представителей от Республиканской партии проводят встречу, пытаясь достичь соглашения, которое позволило бы избежать приостановки финансирования работы правительства страны («шатдауна»). Республиканская партия обладает большинством в Палате представителей, Демократическая — в сенате страны.

Как сообщало ИА Регнум ранее, члены палаты представителей не одобрили проект финансирования работы правительства США до 31 октября. Предложение состояло в сокращении расходов на 30% по всем статьям, кроме обороны, безопасности, нужд ветеранов и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Спикер палаты представителей Конгресса США республиканец Кевин Маккарти ранее предложил принять резолюцию о временном финансировании правительства страны, в которой не была бы предусмотрена помощь Украине. Если сенат под руководством демократов «сосредоточится на Украине, а не на Америке», это может привести к проблемам, сказал Маккарти.

Власти США уже начали предупреждать госслужащих о возможном прекращении выплат зарплат. Также отсутствие решения по бюджету может привести к отправке госслужащих в неоплачиваемый отпуск, их увольнениям, а также к прекращению действия ряда госпрограмм.