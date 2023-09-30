Харьков, Украина, 30 сентября, 2023, 18:35 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России в начале спецоперации уничтожили в Харьковской области 90% средств противовоздушной обороны (ПВО), сообщил 30 сентября начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник, слова которого приводит издание Klymenko. Time.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, российские военные знали местоположение и структуру всех командных пунктов, которые были построены ещё в период СССР, и именно по этим координатам запустили первые ракеты.

Как предавало ИА Регнум, 21 сентября Харьковский завод транспортного машиностроения имени В. А. Малышева, входящий в концерн «Укроборонпром» и производящий и ремонтирующий танки, выпускающий танковые двигатели и БМП для ВСУ, попал под российский ракетный удар. По словам координатора пророссийского Николаевского подполья Сергея Лебедева, всего было зафиксировано шесть взрывов. По его словам, ракетный удар был точным, все ракеты попали кучно.

Тем временем российские военные сорвали переброску резервов ВСУ в районе города Купянска Харьковской области. Об этом 30 сентября сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский.

Чуть ранее, 28 сентября, российские артиллеристы уничтожили на купянском участке фронта пункт боепитания ВСУ и три миномётных расчёта.