Москва, 30 сентября, 2023, 18:38 — ИА Регнум. Концерт «Одна страна, одна семья, одна Россия!» прошёл 30 сентября на Красной площади в Москве. Об этом сообщает корреспондент ИА Регнум.

Александр Щербак/ТАСС

В концерте, который был посвящён годовщине воссоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией, выступили Московский театр танца «Гжель», народная артистка России Лариса Долина, народный артист России Николай Басков, Кубанский казачий хор, народный артист России Владимир Машков, народный артист России Дмитрий Певцов, певец Денис Майданов, певец Стас Пьеха, певец Олег Газманов, певец Александр Маршал, певица Надежда Бабкина, певица Зара, группа «Руки вверх» и многие другие. Закрыл концерт песней «Мой бой» певец SHAMAN (Ярослав Дронов).

Как передавало ИА Регнум, воссоединение четырёх регионов с Россией основано на исторической общности народов и стало результатом волеизъявления граждан, реализации ими права свободно определять свой политический статус, отмечалось в сопроводительных документах к тексту закона.

В Георгиевском зале Кремля 30 сентября 2022 года были подписаны договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей и об образовании новых субъектов Российской Федерации. Четыре региона вернулись в состав России по итогам референдумов, которые были проведены 23–27 сентября 2022 года.

28 сентября в ходе рабочей встречи с избранными главами Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей президент заявил, что состоявшиеся в новых регионах выборы стали значимым событием и важным шагом на пути интеграции в единое пространство России. Граждане в новых регионах чувствуют поддержку всей России, подчеркнул президент россии Владимир Путин. Избиратели ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в сентябре 2023 года впервые приняли участие в выборах в единый день голосования в РФ.

Российский лидер 28 сентября 2023 года подписал закон о праздновании Дня воссоединения новых регионов с Россией.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 30 сентября заявил, что Россия будет вести специальную военную операцию до полного уничтожения киевского режима и освобождения исконно русских территорий. Поздравляя сограждан с Днём воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, Медведев отметил, что решение о возвращении в состав РФ, принятое жителями данных регионов в сентябре 2022 года, было судьбоносным. Новых регионов в составе РФ будет больше, добавил заместитель председателя Совета безопасности.