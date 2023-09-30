Киев, 30 сентября, 2023, 18:34 — ИА Регнум. Проект бюджета Украины на 2024 год предусматривает увеличение расходов на производство военной продукции в семь раз, почти до 1,5 млрд долларов, заявил 30 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«В проекте госбюджета-2024 мы увеличили расходы на подготовку производства продукции оборонного назначения в семь раз — до 55,8 миллиарда гривен», — написал Шмыгаль в своём Telegram-канале.

Власти Украины намерены открывать новые производства, в том числе связанные с беспилотными летательными аппаратами, и расширять действующие, написал Шмыгаль.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 30 сентября на форуме военной индустрии в Киеве генеральный директор турецкой компании Baykar Халук Байрактар заявил, что строительство завода по производству беспилотников Bayraktar на Украине продлится полтора года. По его словам, на новом производстве будут работать 300 человек, а объём инвестиций составит 100 млн долларов.

Ранее сообщалось, что общий объём военных расходов Украины в 2024 году составит 45,6 млрд долларов, что превышает расходы на социальную сферу, медицину и образование вместе взятые и составляет почти четверть ВВП страны.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в августе 2023 года отмечал, что все военные расходы Украины в действительности являются расходами США и НАТО. Если военный блок и Вашингтон перестанут поддерживать и спонсировать Киев, ВСУ прекратят военные действия уже через две недели, отмечал эксперт.

Власти Украины не обсуждали никаких планов действий на случай сокращения помощи со стороны США, отмечал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Тем временем республиканцы в Конгрессе США потребовали сокращения военных расходов на Украину, а также выделения их в отдельную статью из общего бюджета минобороны США.