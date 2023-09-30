Заречный, Свердловская область, 30 сентября, 2023, 18:33 — ИА Регнум. Жительница Екатеринбурга Елена Косецкая, найденная мёртвой в дачном домике под Заречным, познакомилась с предполагаемым убийцей на трассе за неделю до гибели. Об этом сообщило 30 сентября издание KP.RU.

Иван Шилов ИА Регнум

Елена подобрала мужчину по имени Алексей на трассе, где он ловил попутные машины. Женщине Алексей рассказал, что у него нет паспорта, а живёт он в Томской области.

«Елена предложила ему работу на участке, где планировала построить дома для отдыха. Косецкая надеялась, что будет сдавать финские постройки в аренду посуточно», — отмечает издание.

26 сентября 39-летняя женщина уехала на своём автомобиле Renault Arkana на дачный участок, который купила месяцем ранее, и пропала. Дома её ждал малолетний сын. На следующий день мальчик позвонил отцу, бывшему мужу Елены. Тот обратился в полицию.

Тело женщины нашли в дачном домике 28 сентября. Она была привязана к стулу, голова разбита. Машину обнаружили брошенной на съезде с дублера Сибирского тракта на ЕКАД в сторону Кольцово. Автомобиль врезался в дерево.

Алексея, подозреваемого в убийстве женщины, ищут по фотографии, сделанной в магазине в соседней деревне Гагарка. За несколько дней работы на участке мужчина поставил забор и начал устанавливать ворота.

«Она дала ему крышу над головой, платила 2000 рублей в день. Причина конфликта пока не ясна», — рассказал источник издания.

Как сообщало ИА Регнум, по факту убийства жительницы Екатеринбурга возбуждено уголовное дело.