Вашингтон, 30 сентября, 2023, 18:05 — ИА Регнум. Члены Республиканской партии в Палате представителей США проводят встречу, на которой пытаются достичь соглашения и избежать прекращения финансирования работы правительства страны («шатдауна»), сообщает 30 сентября The Hill.

Накануне представители партии отклонили предложенный вариант «временного» компромисса, напомнили авторы.

«У Конгресса есть меньше суток, чтобы найти способ сохранить финансирование работы правительства, и приостановка его работы выглядит вероятным сценарием», — сказано в публикации.

Как сообщало ИА Регнум ранее, члены Палаты представителей Конгресса США не одобрили проект финансирования работы американского правительства на период до 31 октября. Предложение состояло в сокращении расходов на 30% по всем статьям, кроме национальной обороны, внутренней безопасности, нужд ветеранов и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Спикер палаты представителей Конгресса США республиканец Кевин Маккарти ранее предложил принять «чистую» резолюцию о временном финансировании правительства страны, в которой не будет предусмотрена помощь Украине. Если сенат страны «сосредоточится на Украине, а не на Америке», это может привести к проблемам, сказал Маккарти.

Ранее Палата представителей проголосовала за исключение финансирования Украины на новый финансовый год из бюджета минобороны и вывод этих расходов в отдельную статью.

Госдепартамент США готовится к возможной остановке работы правительства с 1 октября. Она может произойти, если Конгресс не примет решения по бюджету на новый финансовый год. Власти уже начали уведомлять госслужащих о возможном прекращении выплат зарплат. Также отсутствие решения по бюджету может привести к отправке в принудительный неоплачиваемый отпуск и увольнениям тысяч госслужащих, а также к прекращению действия многих государственных программ.