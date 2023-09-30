Ивано-Франковск, Украина, 30 сентября, 2023, 17:58 — ИА Регнум. В Ивано-Франковской области Украины произошёл мощный взрыв в районе села Стрымба. Об этом сообщило украинское издание «Страна․ua».

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«В Ивано-Франковской области мощный взрыв в районе села Стрымба», — написало издание.

По его данным, произошёл прорыв нефтепровода, был зафиксирован разлив нефтепродуктов на площади 100 квадратных метров и пожар, который перекинулся на частный дом.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Одесской области сообщили о взрыве в районе города Южное. СМИ также сообщили о серии взрывов в Винницкой и Черкасской областях. Местные власти заявляли о работе системы ПВО. В ночь на 30 сентября воздушную тревогу объявили в Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Хмельницкой и Черкасской областях Украины.

Во временно оккупированном Киевом городе Запорожье также прогремели взрывы.