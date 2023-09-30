Ереван, 30 сентября, 2023, 17:35 — ИА Регнум. Власти Армении обратились к Еврокомиссии с просьбой оказать помощь ввиду массового прибытия беженцев из Нагорного Карабаха, сообщили 30 сентября в пресс-службе правительства Италии.

РИА Новости/Григорий Печорин

«Вчера (29 сентября. — Прим. ред.) вечером в Европейскую комиссию поступил запрос от Республики Армения об оказании международной помощи в связи с продолжающимся исходом из региона Нагорного Карабаха», — сказано в сообщении.

Ереван просит прежде всего о предметах первой необходимости и санитарно-медицинских материалах, Италия готовится к оказании такой помощи, отметили также в пресс-службе правительства.

Ранее, 30 сентября, пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян заявила, что из Нагорного Карабаха в Армению прибыли уже более 100 тысяч человек. По официальным данным, в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике, которая провозгласила независимость от Азербайджанской ССР в 1991 году, проживали около 120 тысяч этнических армян.

Осенью 2022 года премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана. В сентябре 2023 года власти Азербайджана объявили о проведении в Нагорном Карабахе «антитеррористических мероприятий локального характера», направленных на восстановление конституционного строя. Через сутки после начала операции при посредничестве российских миротворцев стороны договорились о прекращении огня. Власти непризнанной республики объявили о прекращении её существования с 1 января 2024 года.