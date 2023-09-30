Москва, 30 сентября, 2023, 17:24 — ИА Регнум. Следователи Краснодарского края организовали проверку информации о применении физического насилия к девочке её матерью, которая выставила подростка из квартиры за позднее возвращение. Об этом 30 сентября сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Кадр из видео

Ранее в СМИ были опубликованы сообщения о том, что жительница города Курганинска применила насилие в отношении своей несовершеннолетней дочери. На опубликованных кадрах можно увидеть, как женщина выталкивает девочку из квартиры на лестничную площадку и применяет к ней физическую силу.

По данному факту была организована проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Согласно полученной информации, сейчас девочка находится со своим отцом.

Как передавало ИА Регнум, ингушская полиция заподозрила мать и бабушку в нанесении травм 4-летней девочки из Малгобека. Правоохранители отметили, что семья состоит на профилактическом учёте как неблагополучная. Мать девочки вследствие физического недуга не имеет возможности ухаживать за ней, обязанности по уходу за ребёнком осуществляла бабушка по материнской линии, отметили стражи порядка.

Жителя Алтайского края задержали за избиение 11-летней падчерицы, ребёнок был доставлен в реанимацию. После конфликта со своей сожительницей на почве ревности мужчина избил женщину, а затем стал бить её дочь. Девочка получила множественные переломы костей лица, тела и черепно-мозговую травму.