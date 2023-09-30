Москва, 30 сентября, 2023, 17:41 — ИА Регнум. Люди, у которых имеются проблемы с сердцем, пытаются узнать о том, сколько им осталось жить, рассказала кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич, слова которой приводит «Российская газета».

Александр Кряжев/РИА Новости

Она объяснила, что эти заболевания не стоит воспринимать как приговор, но и игнорировать их тоже не стоит. Болезни сердца, по её словам, это тот самый важный первый сигнал организма, который точно не стоит игнорировать.

Как говорится в публикации, можно оказаться в группе низкого риска по опасным заболеваниям и соответственно жить дольше, если изменить образ жизни и получить адекватное лечение. Так, риски существенно уменьшатся, если снизить давление и холестерин, отказаться от вредных привычек, начать вести здоровый образ жизни и увеличить физическую активность.

Кроме того, не стоит забывать про отдых. Как пишет кардиолог, многие целеустремленные люди имеют один общий недостаток — они слишком много внимания уделяют работе, карьере, зарабатыванию денег и почти не отдыхают.

Как передавало ИА Регнум, учёные Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета Минздрава России и специалисты Института конструкторско-технологической информатики (ИКТИ) РАН создали нейросеть RetinAIcheck для определения степени гипертонии и риска инсульта по снимкам глазного дна.

В России в 2022 году больничная смертность от инсульта снизилась на 12,6%. В стране задачу профилактики сердечно-сосудистых заболеваний решает национальный проект «Здравоохранение», стартовавший по инициативе президента Владимира Путина в октябре 2018 года.