Москва, 30 сентября, 2023, 16:54 — ИА Регнум. Московский «Локомотив» обыграл дома команду «Пари Нижний Новгород» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Владимир Астапкович/РИА Новости Игроки ФК «Локомотив»

Мяч на 84-й минуте забил полузащитник Рифат Жемалетдинов. Игрок вышел на замену на 81-й минуте, заменив Илью Самошникова.

Таким образом, столичный клуб набрал 18 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Пари НН» с 14 очками расположился на восьмой строчке.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 30 сентября санкт-петербургский «Зенит» впервые в истории проиграл «Оренбургу» в матче РПЛ. Встреча состоялась в Оренбурге и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

После десяти матчей коллектив из Санкт-Петербурга занимает третье место в турнирной таблице, набрав 17 очков. «Оренбург» занимает 11-е место.