Каир, 30 сентября, 2023, 16:55 — ИА Регнум. Экономика Египта через семь лет может стать одной из самых сильных в мире. Об этом заявил премьер-министр Египта Мустафа Мадбули в своём выступлении на конференции в Каире, посвящённой достижениям и развитию страны в ближайший период.

Иван Шилов ИА Регнум

По его данным, египетская экономика претендует на то, чтобы стать одной из сильнейших экономик мира в 2030 году.

Министр, слова которого приводит ТАСС, напомнил, что правительство страны приняло 22 постановления, которые были направлены на стимулирование крупных инвестиций, также была создана среда для развития конкуренции, которая законодательно защищена, кроме этого были приняты меры для усиления позиций частного сектора.

Политик также указал на то, что в стране было создано 14 логистических зон и экономическая зона в районе Суэцкого канала, было возведено 17 современных промышленных комплексов, в оборот принято более 4 млн акров (более 1,6 млн га) сельскохозяйственных земель для достижения продовольственной безопасности государства.

Мадбули напомнил, что за несколько минувших лет было возведено 1,5 млн единиц жилья, за девять минувших лет количество университетов в стране увеличилось почти вдвое — с 50 в 2014 году до 96 в настоящее время.

Как передавало ИА Регнум, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия развивает отношения с Египтом на равноправных основах, несмотря на попытки узкого круга государств узаконить доминирование в мире, товарооборот двух стран наращивается быстрыми темпами и уже достиг $6 млрд.

Ранее в Египте опровергли информацию об отказе от закупок российского зерна.

Как передало агентство Bloomberg, египетские власти не смогли договориться с Россией о цене на пшеницу и решили покупать её в Европе. Пояснялось, что Москва якобы отказалась продавать зерно по предложенным Каиром ценам и поэтому власти Египта решили импортировать 480 тысяч тонн пшеницы из Болгарии и Франции.

О контракте на приобретение Египтом в России 235 тысяч тонн пшеницы стало известно в начале августа текущего года. Первую часть груза планировалось поставить во второй половине сентября, вторую — в первой половине октября. Поставки российской пшеницы в Египет в период с июля 2022 года по июнь 2023 года превысили 8 млн тонн вопреки попыткам ЕС препятствовать такому экспорту.