Берлин, 30 сентября, 2023, 16:33 — ИА Регнум. Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман считает удары Украины по территории России ракетами Taurus оправданными, сообщила медиагруппа Funke со ссылкой на интервью с политиком.

«Мы должны незамедлительно поставить ракеты Taurus, так как украинская армия за счет целенаправленного применения крылатых ракет может нарушить снабжение ВС России», — сказала она.

Вместе с тем политик подвергла критике нерешительность канцлера ФРГ Олафа Шольца в поставке этого типа вооружений Киеву, отметив, что «длительными раздумьями можно продлить страдания».

Как сообщало ИА Регнум, ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил о возможности скорого решения вопроса о передаче Киеву ракет Taurus. При этом поставки этого оружия не рассматривались в приоритетном порядке. По словам Писториуса, Германия не станет автоматически поставлять Украине ракеты дальнего радиуса действия Taurus в случае, даже если США примут решение по поставкам ВСУ дальнобойных ракет ATACMS.

В июле президент России Владимир Путин отметил, что поставки вооружений на Украину не помогут ВСУ изменить ситуацию на фронте. Он также указал на то, что снабжение Киева оружием только усугубляет конфликт и делает хуже для Украины.

Глава МИД России Сергей Лавров в связи с возможными поставками дальнобойных ракет на Украину заявил, что это не изменит ситуации на поле боя.