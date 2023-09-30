Киев, 30 сентября, 2023, 16:53 — ИА Регнум. Около 40 украинских оборонных предприятий повреждены в результате ударов. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил 30 сентября на форуме военной индустрии в Киеве, сообщает агентство УНН.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он отметил, что объекты украинской военной промышленности находятся в числе основных целей для российских ракетных ударов. Власти прорабатывают дополнительные предложения по восстановлению повреждённых заводов.

«От таких атак пострадало 37 предприятий», — уточнил Шмыгаль.

По словам премьера, украинские предприятия, выпускающие вооружение и военную технику, с каждым месяцем наращивают объёмы производства. Происходит расширение старых производств и запуск новых. В частности, правительство в текущем году запустило ряд экспериментальных проектов по производству БПЛА разных типов.

Шмыгаль добавил, что украинский ОПК постепенно встраивается в «промышленную среду стран-партнёров», налаживает сотрудничество по восстановлению западной военной техники, прорабатывает вопросы создания замкнутого цикла производства вооружения, боеприпасов и комплектующих.

Как сообщало ИА Регнум, лидер киевского режима Владимир Зеленский открыл в Киеве первый форум оборонных индустрий и объявил о создании альянса, к которому могут присоединиться мировые производители оружия и военной техники. Также на Украине будет создан фонд для развития производства оружия и военного строительства, пополняемый за счёт конфискованных российских активов.

Россия ранее направила ноту странам Североатлантического альянса из-за снабжения киевского режима оружием. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с вооружением для Украины станут для российских военных законной целью. Он назвал США и НАТО прямыми участниками украинского конфликта, так как они не только поставляют оружие, но и готовят кадры для ВСУ на своей территории.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Запад, накачивая Украину оружием, препятствует возможности российско-украинских переговоров. Эти действия длят страдания людей, увеличивают ущерб для Украины и в конечном итоге дадут негативный эффект.

С 10 октября российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор каждый день в регионах Украины звучат предупреждения о воздушной тревоге. Так Россия отвечает на теракт, совершённый двумя днями ранее на Крымском мосту. За ним, по оценке властей, стоят украинские спецслужбы.