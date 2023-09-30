Санкт-Петербург, 30 сентября, 2023, 16:11 — ИА Регнум. В Петербурге сотрудник полиции спас женщину от падения с пятнадцатого этажа, сумев надеть на неё специальный пояс со страховочным тросом, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 30 сентября.

ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Евгений Павленко

Полиция получила сообщение об опасной ситуации в одном из домов на Индустриальном проспекте днём 29 сентября, и уже через пять минут наряд был на месте, отметили в МВД.

«Сержант полиции Евгений Павленко обнаружил в квартире мать, которая держала за руки дочь, свисающую с балкона. Павленко приблизился, но девушка начала вырываться. Евгений понял, что любое движение может спровоцировать падение, и попытался разговорить девушку», — сообщили в пресс-службе.

Девушка перелезла на карниз соседнего балкона, сотрудник полиции последовал за ней, продолжая разговаривать. Коллеги передали ему два спецпояса со страховочными тросами, сержант смог надеть один из них на свою собеседницу и благодаря этому сумел удержать её, когда она начала падать.

После спасения девушку передали медикам, добавили в МВД.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в июле 2023 года женщина в Новосибирске сорвалась во время попытки спуститься по простыням с шестого этажа многоквартирного дома. Как рассказали очевидцы произошедшего, женщина упала на стоящее под окнами дерево, благодаря чему не сильно пострадала и ушла с места происшествия самостоятельно.

В мае 2023 года стало известно, что мужчина выжил после того, как упал с высоты 10-го этажа жилого небоскрёба в «Москва-Сити». Промышленный альпинист упал с фасада небоскрёба на Пресненской набережной, который он мыл.