Бухарест, 30 сентября, 2023, 16:06 — ИА Регнум. Федерация футбола Румынии (FRF) не будет проводить с российскими сборными ни официальных, ни товарищеских матчей. Об этом говорится в опубликованном 29 сентября заявлении организации.

РИА Новости/Александр Вильф

Ранее исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил юношеским российским сборным участвовать в международных турнирах при соблюдении ряда условий. После этого футбольные ассоциации Украины, Польши, Англии, Латвии и Литвы объявили о бойкоте матчей с участием российских команд.

В FRF подчеркнули, что «солидарны с духом санкций, подтверждённых европейскими и национальными институтами», а потому отказываются проводить официальные или товарищеские матчи со сборной России.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские команды от участия в международных турнирах из-за событий на Украине.

26 сентября исполком УЕФА допустил российские команды юношей и девушек в возрасте до 17 лет до международных соревнований при условии, что играть они будут без флага, гимна, национальной символики на форме и за пределами РФ. В УЕФА подтвердили, что взрослые команды дисквалифицированы до окончания конфликта на Украине.