Ереван, 30 сентября, 2023, 15:54 — ИА Регнум. Акция в поддержку бывшего государственного министра (соответствует должности премьера) непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Рубена Варданяна и других армян, арестованных азербайджанскими властями, началась в Ереване.

Пресс-служба государственной пограничной службы Азербайджана/РИА Новости Задержание Рубена Варданяна

Мероприятие, которое транслируют 30 сентября в прямом эфире местные порталы, проходит у здания хранилища древних рукописей Матенадарана в армянской столице.

«Рубен Варданян и наши другие соотечественники должны быть немедленно выпущены на свободу. Армянские власти должны сделать все для этого», — заявил на митинге актёр театра и кино Вардан Петросян.

Варданян был задержан 27 сентября при попытке выехать в Армению через пункт пропуска «Лачин». В азербайджанской погранслужбе уточнили, что в сопровождении сотрудников сил быстрого реагирования он был доставлен в Баку и передан соответствующим государственным органам.

Служба госбезопасности (ГБ) Азербайджана на следующий день уточнила, что его обвинили в финансировании терроризма, создании и участии в непредусмотренных законодательством вооружённых формированиях или группировках, а также в незаконном пересечении государственной границы Азербайджана.

Сабаильский суд города Баку избрал в отношении бывшего госминистра непризнанной республики меру пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца.

Также азербайджанские власти сообщили об аресте бывшего командующего армией обороны НКР Левона Мнацаканяна, экс-начальника штаба армии обороны Давида Манукяна, бывшего главы МИД НКР Давида Бабаяна.

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Как передавало ИА Регнум, 19 сентября 2023 года власти Азербайджана объявили о проведении «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. В Москве призвали остановить кровопролитие и вернуться к мирному процессу. 20 сентября стороны конфликта договорились о перемирии.

Руководство Нагорного Карабаха обязалось расформировать армию, вывести из региона технику и военных и прекратить боевые действия. 25 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что по итогам антитеррористических мероприятий Баку восстановил суверенитет над своей территорией. 28 сентября МИД Азербайджана призвал армян Карабаха не покидать свои дома и быть частью азербайджанского общества.

Тем временем пресс-секретарь премьера Армении Назели Багдасарян 30 сентября информировала, что из непризнанной Нагорно-Карабахской Республики эвакуировано более 100 тысяч человек. По официальным данным, в НКР, которая провозгласила независимость от Азербайджанской ССР в 1991 году, проживали порядка 120 тысяч армян.