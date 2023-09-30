Салехард, 30 сентября, 2023, 15:41 — ИА Регнум. Пятьсот подростков из города Волновахи Донецкой Народной Республики побывают в ноябре на экскурсии по России. Таким образом стартует большой трехлетний проект правительства Ямало-Ненецкого автономного округа. Как рассказал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, у детей из ДНР появится возможность увидеть Москву, Санкт-Петербург и Нижний Новгород. Список городов будет расширяться.

Пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого АО Дети Донбасса отправятся в путешествие по России с помощью ямальцев

«Они посмотрят достопримечательности и музеи, познакомятся с вузами, куда смогут поступить после школы, — отметил Артюхов, — в Москве на ВДНХ посетят международную выставку «Россия». Именно так, уверен глава Ямала, нужно узнавать Родину — «видеть всю ее мощь собственными глазами, чувствовать себя частью общей истории и культуры».

Ямало-Ненецкий АО возьмет на себя все затраты по проживанию, питанию, проезду и организации экскурсий. Сопровождать школьников будут их преподаватели.

Дмитрий Артюхов напомнил, что Россия ровно год живет обновленным составом. «Каждый день братские связи Ямала и Донбасса становятся все крепче, — отметил он. — Так, за год в подшефном Волновахском районе ямальским специалистам удалось восстановить более 100 объектов социального значения».