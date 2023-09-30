«Безудержная чушь»: отец Илона Маска раскритиковал биографию сына
Отец Маска назвал биографию сына чушью и заготовкой для пьесы
Лондон, 30 сентября, 2023, 15:31 — ИА Регнум. Биография американского предпринимателя Илона Маска, которую издал журналист Уолтер Айзексон, не содержит правды. Об этом заявил отец бизнесмена Эррол Маск, пишет 29 сентября Daily Mail.
В книге говорится, что Эррол подверг своего сына «чистой психологической пытке». Бизнесмен назвал отца экспертом по «превращению чего угодно в нечто ужасное».
«Эта книга — неправда. Это материал для пьесы. Я отправил электронное письмо автору и сообщил ему об этом», — сказал Эррол Маск.
77-летний инженер, которому Илон приходится старшим из восьми детей, показал открытку от своей дочери Роуз. В ней дочь благодарит его за то, что он «такой удивительный папа», и добавляет, что за всё перед ним в долгу.
«Это верно и для Илона. Всем, чем он является, он обязан мне. Я говорю это со смирением. Я сделал всё возможное», — сказал Эррол и добавил, что вышедшая из печати биография — «безудержная чушь».
По словам Эррола, в биографии его выставили злым человеком, но страдать из-за этого он не будет.
«Тебе больно только в том случае, если это правда», — отметил Эррол Маск.
Как сообщало ИА Регнум, биография Маска авторства Уолтера Айзексона вышла 12 сентября. В книге говорится, что в 12 лет будущего миллиардера отправили в лагерь по выживанию в диких условиях. Там мальчиков скудно кормили и поощряли сражаться друг с другом.
Маск также рассказал биографу, что однажды в Москве во время деловой встречи «отключился» после нескольких рюмок водки.