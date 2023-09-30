Лондон, 30 сентября, 2023, 15:31 — ИА Регнум. Биография американского предпринимателя Илона Маска, которую издал журналист Уолтер Айзексон, не содержит правды. Об этом заявил отец бизнесмена Эррол Маск, пишет 29 сентября Daily Mail.

Иван Шилов ИА Регнум Илон Маск

В книге говорится, что Эррол подверг своего сына «чистой психологической пытке». Бизнесмен назвал отца экспертом по «превращению чего угодно в нечто ужасное».

«Эта книга — неправда. Это материал для пьесы. Я отправил электронное письмо автору и сообщил ему об этом», — сказал Эррол Маск.

77-летний инженер, которому Илон приходится старшим из восьми детей, показал открытку от своей дочери Роуз. В ней дочь благодарит его за то, что он «такой удивительный папа», и добавляет, что за всё перед ним в долгу.

«Это верно и для Илона. Всем, чем он является, он обязан мне. Я говорю это со смирением. Я сделал всё возможное», — сказал Эррол и добавил, что вышедшая из печати биография — «безудержная чушь».

По словам Эррола, в биографии его выставили злым человеком, но страдать из-за этого он не будет.

«Тебе больно только в том случае, если это правда», — отметил Эррол Маск.

Как сообщало ИА Регнум, биография Маска авторства Уолтера Айзексона вышла 12 сентября. В книге говорится, что в 12 лет будущего миллиардера отправили в лагерь по выживанию в диких условиях. Там мальчиков скудно кормили и поощряли сражаться друг с другом.

Маск также рассказал биографу, что однажды в Москве во время деловой встречи «отключился» после нескольких рюмок водки.