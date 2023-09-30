Оренбург, 30 сентября, 2023, 15:13 — ИА Регнум. Санкт-петербургский «Зенит» впервые в истории проиграл «Оренбургу» в матче РПЛ. Встреча состоялась в Оренбурге и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Александр Демьянчук/ТАСС

На второй минуте полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан вывел команду вперёд, однако спустя пять минут нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв сравнял счёт.

На 25-й минут защитник хозяев Матиас Перес вывел «Оренбург» вперёд. На 36-й минуте хавбек Брайан Мансилья забил третий мяч.

После десяти матчей коллектив из Санкт-Петербурга занимает третье место в турнирной таблице, набрав 17 очков. «Оренбург» занимает 11-е место.

Как сообщало ИА Регнум, в девятом туре футбольный клуб «Зенит» уступил московскому «Локомотиву» со счётом 1:2. Хозяева поля вели в счёте долгое время, после того как нападающий Матео Кассьерра на 22-й минуте распечатал ворота гостей. Москвичи ответили на 60-й минуте, отличился нападающий Максим Глушенков. В свою очередь «Оренбург» в гостях уступил «Пари НН» со счётом 1:3.