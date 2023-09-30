Братислава, 30 сентября, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Президент Словакии Зузана Чапутова по настоянию охраны была вынуждена на один час отложить посещение избирательного участка для голосования на выборах в Национальный совет (однопалатный парламент). Об этом сообщил портал tvnoviny. sk.

Zuma/TASS Президент Словакии Зузана Чапутова

По его информации, задержка произошла из-за того, что служба охраны главы государства устанавливала владельца рюкзака, забытого перед входом на избирательный участок. Чапутова намеревалась проголосовать в 10:30 (11:30 мск), но смогла это сделать около 11:30 (12:30 мск).

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Словакии Людовит Одор забыл документ, удостоверяющий личность, который необходим для голосования на выборах в парламент. По его словам, следуя к месту голосования, он вспомнил, что у него нет при себе удостоверения личности. Одор добавил, что был вынужден вернуться за своим документом, после этого он проголосовал на внеочередных выборах в парламент республики.

30 сентября проходят выборы в парламент Словакии. По данным некоторых социологических опросов, занять первое место на выборах и получить возможность сформировать правящую коалицию может партия Smer-SD («Направление — социал-демократия») под руководством экс-премьера Словакии Роберта Фицо. Эту партию её оппоненты называют пророссийской.