* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 30 сентября, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Участник украинского формирования РДК (организация, деятельность которой запрещена в РФ) житель Самары Александр Кудашев готов стрелять по своим родственникам. Об этом сообщила корреспондентам ИА Регнум его мать, Татьяна Кудашева. Женщина рассказала, что её сын окончательно отвернулся от семьи, когда понял, что все поддерживают Россию. Она просит Александра вернуться на родину и ответить за свои поступки по закону.

Кадр видео из Youtube

«Я категорически против того, что он воюет на стороне Украины. Да как я вообще могу поддерживать его действия? У его родной сестры Насти муж ушел добровольцем на СВО за Россию. Это мой зять. Настя написала Саше и спросила: «Ты, что же, в моего мужа стрелять будешь?» А он ей в ответ прислал, чтобы она больше ему не писала вообще», — рассказала Татьяна Кудашева журналистам ИА Регнум.

Татьяна уверена, что из сложившейся ситуации есть только один выход. Александр Кудашев должен вернуться в Россию и отсидеть положенный по закону срок за свои поступки. Сын должен раскаяться и осознать всю тяжесть поступков.

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«Я хочу к нему обратиться. Саша, приезжай на родину и ответь за свои поступки. Понеси положенное по закону наказание. Сашин отец Сергей служил [в советской армии. — Прим. ред.]. Отец был бы категорически против такого поступка, сам бы убил его. А бабушка… Саша боготворил бабушку, да и она его очень любила. Она ребёнок войны, по себе знает, что такое фашизм. Бабуля наверно в гробу 150 раз перевернулась, когда узнала об этом. Я для сына умерла ещё пять лет назад. Он со мной не общается из-за того, что я поддерживаю Россию», — вспоминает Татьяна.

Женщина также вспомнила, что Александр говорил перед отъездом из России. По её словам, сын соврал всем родственникам, рассказав, что уезжает из Самары с гуманитарной помощью для жителей Донбасса и Республики Крым как волонтёр.

Соцсети

29 сентября стало известно, что в Самарской области возбудили уголовное дело в отношении 40-летнего Александра Кудашева по статье об участии в незаконном вооруженном формировании, которая предусматривает до 15 лет колонии. Факт участия Александра в РДК вскрылся, когда правоохранители в ходе мониторинга на платформе YouTube обнаружили его интервью. В этом видео Александр рассказывает, что раньше был пацифистом, но теперь решил взять в руки оружие, чтобы воевать против России.

«Блок на то, чтобы не брать в руки оружие, был снят. Следующий блок — нажать на спусковой крючок. Эти блоки рушатся под обстоятельствами. Поэтому, когда наступит время вступить в бой и передо мной будет противник — человек, который принял другую сторону идеологически, наверное, будет тяжело. Но морально я к этому готовлюсь», — рассказал Кудашев.

В украинском формировании Кудашев проходит обучение на пулеметчика. В России у Кудашева уже есть две судимости — за убийство и покушение на кражу.