Москва, 30 сентября, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Принятые правительством меры привели к падению цен на топливо в оптовом сегменте, что уже отразилось и на мелком опте, заявил вице-премьер России Александр Новак, комментарий которого 30 сентября опубликовал в своём Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

РИА Новости

«Правительство приняло экстраординарные меры. Я считаю, такого никогда не было, чтобы запрещали экспорт нефтепродуктов из России в полном объёме. И эта мера направлена прежде всего на стабилизацию внутреннего рынка, на стабилизацию цен. Мы видим положительный эффект от этой меры», — сказал он.

Вице-премьер отметил, что на бирже цены на дизельное топливо и на автобензин снизились на 16–20%, что, в свою очередь, повлияло на стоимость топлива для потребителей в мелкооптовом звене, в том числе и для производителей сельхозтоваров.

Как передавало ИА Регнум, 21 сентября председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о введении в России временного ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива. В правительстве пояснили, что такое решение принято для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке. Ограничения призваны помочь насытить внутренний рынок топлива и тем самым снизить цены для потребителей.

27 сентября президент России Владимир Путин сказал, что для стабилизации ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов можно использовать механизмы, применяемые при регулировании экспорта удобрений. По словам российского лидера, большой разницы в этом нет, нужно только своевременно принимать такие решения.

28 сентября Новак заявил, что правительство готово пойти на жёсткие меры, если цена топлива на автозаправочных станциях не снизится.