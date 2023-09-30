Москва, 30 сентября, 2023, 14:09 — ИА Регнум. Российские военные отразили атаку противника у Клещеевки, ВСУ за минувшие сутки потеряли до 430 человек. Об этом официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 30 сентября на брифинге.

Он уточнил, что за минувшие сутки на донецком направлении отражены семь атак ВСУ.

Противник потерял убитыми и ранеными до 430 бойцов.

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Как сообщало ИА Регнум, 28 сентября в Минобороны проинформировали об уничтожении в районе Клещеевки группы украинских штурмовиков. Тогда противник потерял около 30 бойцов.