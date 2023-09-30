Берлин, 30 сентября, 2023, 14:04 — ИА Регнум. Немецкие крылатые ракеты Taurus должны быть поставлены Киеву как можно скорее, заявила председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

Gene Blevins/via ZUMA Press/Global Look Press

«Мы должны сейчас срочно поставить Taurus, поскольку украинская армия за счёт целенаправленного применения крылатых ракет может существенно нарушить снабжение [российских войск]», — сказала она в интервью медиагруппе Funke.

По её словам, международное право якобы разрешает Киеву «нападать на военные цели и на территории» России, «совершенно независимо от того, где произведено оружие и кто его поставляет».

«Без поддержки западных союзников Россия уже уничтожила бы Украину», — заключила председатель комитета бундестага по обороне.

Как сообщало ИА Регнум, немцы затягивают с поставкой крылатых ракет Taurus на Украину, потому что осознают неизбежность ответных действий России, но идут на это решение по ряду причин, в том числе из-за давления Вашингтона. Такое мнение озвучил директор Центра военно-политических исследований МГИМО доктор исторических наук Алексей Подберёзкин.

Военный эксперт отметил, что Taurus — это ракеты с дальностью не менее 300 км и они могут достичь не только территории Крыма, но и материковой части России, территорий в глубине страны.