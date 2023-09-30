Вашингтон, 30 сентября, 2023, 13:57 — ИА Регнум. Словакия и Польша продолжат поддерживать Киев, несмотря на существующие на данный момент проблемы между государствами. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью агентству Reuters.

Zuma/TASS Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

По его словам, он ожидает и уверен, что Украина и Польша найдут способ решить все разногласия, которые мешают военной поддержке Киева.

В материале уточняется, что данное высказывание Столтенберг сделал на фоне возрастающей негативной риторики со стороны Польши в адрес Украины.

По словам генсека НАТО, если на парламентских выборах в Словакии победит Роберт Фицо, пообещавший положить конец поставкам военной помощи Киеву, найдутся возможности оказывать Украине поддержку.

«Какое бы новое правительство ни было в Словакии, мы продолжим взаимодействовать на встречах НАТО. Я уверен, что мы найдём способы продолжать оказывать поддержку, как мы это делали после каждых выборов с начала конфликта», — приводит агентство его слова.

Как передавало ИА Регнум, посла Польши Бартоша Цихоцкого вызвали в МИД Украины после того, как министр канцелярии польского президента Марчин Пшидач обвинил Киев в неблагодарности.

Отмечается, что поводом для приглашения иностранного посла в МИД стали высказывания Пшидача о неблагодарности Украины за помощь Польши, которые «не соответствуют действительности и являются неприемлемыми».

Украинское издание «Европейская правда» ранее сообщило, что Пшидач заявил в интервью польским СМИ об огромной поддержке, оказанной Киеву Варшавой. Он добавил, что Украине пора начать это ценить. Министр канцелярии сказал об этом в контексте нежелания Польши покупать украинское зерно.

Европейская комиссия 15 сентября не стала продлевать действие эмбарго на поставки украинского зерна. Польша при этом продлила ограничения на поставки зерна с Украины собственным решением. Также поступили власти Словакии и Венгрии.

Из-за запрета на ввоз украинского зерна 18 сентября Киев подал во Всемирную торговую организацию иски к Варшаве, Будапешту и Братиславе.

По данным статистических служб Словакии, Венгрии и Польши, эмбарго стран Восточной Европы на сельскохозяйственную продукцию с Украины может дорого обойтись Киеву. Ежемесячные потери могут составить почти $230 млн. Самые значительные потери Украина может понести из-за запрета Польши ввозить из этой страны пшеницу, кукурузу, пшеничную муку, семена рапса, подсолнечника, а также некоторые виды жмыха.