Печора, Коми, 30 сентября, 2023, 17:26 — ИА Регнум. Глава администрации города Печоры (Республика Коми) Валерий Серов задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщили 30 сентября в Следственном комитете РФ.

Соцсети Глава администрации города Печоры Валерий Серов

Ещё одним подозреваемым по тому же делу является бывший первый заместитель Серова Андрей Канищев, отметили в СК. Канищев уже содержится под стражей в рамках другого уголовного дела — об умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшем смерть.

«По данным следствия, фигуранты, действуя группой лиц по предварительному сговору, получили от индивидуального предпринимателя незаконное денежное вознаграждение за совершение действий в его пользу, в том числе за предоставление возможности выполнения работ по муниципальным контрактам на ремонт, благоустройство, обустройство объектов и мест общего пользования в городе», — сказано в сообщении в официальном Telegram-канале СК.

Следователи направили в суд ходатайство об избрании Серову меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в Следственном комитете.

Ранее о задержании главы Печоры сообщил депутат Госдумы от Республики Коми Олег Михайлов (КПРФ). По данным депутата, Серова задержали рано утром в его квартире.

В этот же день глава администрации Печоры должен был направиться в зону проведения специальной военной операции, отметил Михайлов. Контракт с Минобороны РФ Серов подписал в сентябре 2023 года. Городской совет Печоры согласовал предоставление ему отпуска на шесть месяцев, до апреля 2024 года.