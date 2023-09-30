Мариуполь, ДНР, 30 сентября, 2023, 13:43 — ИА Регнум. Трое подростков под Мариуполем в Донецкой Народной Республике (ДНР) задержаны сотрудниками ФСБ за распространение националистической символики, сообщил 30 августа «Известиям» офицер военной контрразведки с позывным Фрегат.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, благодаря анализу информпространства, мониторинга блогосферы, интернет-мессенджеров было установлено закрытое сообщество с участниками, где шло плотное распространение экстремистских материалов и националистической символики.

В сообщениях, которые подростки отправляли друг другу, правоохранители увидели множество изображений нацистской свастики, а также портреты Адольфа Гитлера. Также там распространялись кадры, демонстрирующие нашивку с символом V, на которую наплевали школьники. Они также глумились над георгиевскими лентами и российским триколором. В числе прочего дети демонстрировали нацистское приветствие на фоне военной техники и рисовали знак батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Действия школьников могут квалифицировать сразу по двум статьям УК РФ: осквернение государственных символов и реабилитация нацизма. Подозреваемых отпустили, потому что они несовершеннолетние, а в отношении их родителей возбудили административное дело.

По словам офицера военной контрразведки с позывным Дон, средством воздействия украинской пропаганды стал не только интернет, но и литература — после 2014 года в стране появились книги, напечатанные при содействии США, цель которых — настроить украинцев против российской власти и народа. В таких книгах, найденных в библиотеках ДНР, нет ни одной отметки о том, что читатели их брали.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в феврале заявил, что нынешние неонацисты на Украине пользуются названиями немецких нацистов и наносят свастику на свою бронетехнику. Он отметил, что они не скрывают, чьими наследниками себя считают.

Кроме того, в Сети не раз появлялись фотографии украинских военных с нацистской символикой. Так, в апреле в бою под Кременной российские военные взяли в плен неонациста с шевроном дивизии СС «Галичина». Тогда же в Артёмовске на оставляемых ВСУ позициях были найдены атрибуты с нацистской символикой, например нож со свастикой, шевроны.

Доктор политических наук, действительный член Академии политической науки, профессор МГУ, член Научного совета Российского военно-исторического общества (РВИО) Сергей Черняховский в беседе с ИА Регнум заявил, что на Украине утвердился нацистский режим.