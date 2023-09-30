Братислава, 30 сентября, 2023, 13:33 — ИА Регнум. Премьер-министр Словакии Людовит Одор забыл документ, удостоверяющий личность, который необходим для голосования на выборах в парламент. Об этом сообщил словацкий телеканал TA3.

CHRISTIAN BRUNA/EPA/ТАСС Премьер-министр Словакии Людовит Одор

По словам Одора, следуя к месту голосования, он вспомнил, что у него нет при себе удостоверения личности.

«Конечно, это была моя человеческая ошибка», — приводит телеканал слова премьера.

Одор добавил, что он был вынужден вернуться за своим документом, после этого он проголосовал на внеочередных выборах в парламент республики, которые проходят в Словакии 30 сентября.

Как передавало ИА Регнум, 30 сентября проходят выборы в парламент Словакии. По данным некоторых социологических опросов, занять первое место на выборах и получить возможность сформировать правящую коалицию может партия Smer-SD («Направление — социал-демократия») под руководством экс-премьера Словакии Роберта Фицо. Эту партию её оппоненты называют «пророссийской».

Западные политики и власти Евросоюза сделают всё, чтобы помешать партии Smer, которая не поддерживает помощь Украине, занять большинство мест в правительстве страны, отмечал ранее эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер.

В службе внешней разведки России заявили, что администрация президента США расширила вмешательство во внутриполитические дела Словакии, направив своим европейским союзникам указание провести работу с политическими и деловыми кругами этой страны накануне выборов.