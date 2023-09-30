Херсон, 30 сентября, 2023, 13:16 — ИА Регнум. России в рамках спецоперации нужно повторить путь государственного деятеля Российской империи князя Григория Потёмкина и русского полководца Александра Суворова и дойти до города Измаила Одесской области, заявил 30 сентября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью телеканалу «Таврия».

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы всё равно вернёмся в Херсон, вернёмся на правый берег. Наша задача состоит даже дальше пройти, повторить путь Потёмкина и Суворова, дойти до Измаила и вернуть все эти земли в Российскую Федерацию», — сказал он.

Также херсонский губернатор 30 сентября рассказал о масштабных преобразованиях в области. По его словам, после вхождения в состав России в Херсонской области идёт ремонт инженерных и коммунальных сетей, перестраивается работа всего ЖКХ. Кроме того, проведены ремонтно-восстановительные работы разной сложности в 17 образовательных учреждениях школьного и дошкольного образования.

Как передавало ИА Регнум, 30 сентября 2022 года в Кремле были подписаны договоры о принятии в состав России Донецкой, Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей и об образовании новых субъектов Российской Федерации. Четыре региона вернулись в состав России по итогам референдумов.

В годовщину вступления в состав России четырёх новых регионов президент России Владимир Путин поздравил всех с историческим и судьбоносным событием. Глава государства отметил, что это было выстраданное, осознанное, долгожданное и подлинно народное решение.