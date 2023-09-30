Донецк, 30 сентября, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Украинские войска применили химические боеприпасы при обстреле российских позиций под Горловкой в ДНР. Об этом советник главы региона Ян Гагин сообщил 30 сентября ТАСС.

РИА Новости/Сергей Аверин

Он отметил, что ВСУ уже не раз использовали снаряды, начинённые химией. Так было в боях за Волноваху, Мариуполь, Угледар и Артёмовск. Теперь их применили под Горловкой.

«Как сообщили командиры с мест, ВСУ ведут плотный огонь из ствольной артиллерии, снаряды которой начинены веществом, вызывающим приступы удушья, слезотечение, тошноту, отёк гортани, раздражение на коже», — рассказал Гагин.

Как сообщало ИА Регнум, в мае о применении подразделениями ВСУ химических боеприпасов на запорожском направлении заявил руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин. Он отметил, это такие снаряды вызывают слезотечение и удушье.

В июне военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что химические снаряды применены противником в районе Соледара.

В сентябре посол РФ в Нидерландах, постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин предупредил об угрозе провокации с использованием химоружия со стороны Украины. По его словам, киевский режим постарается обвинить в произошедшем другую сторону.