Киев, 30 сентября, 2023, 13:15 — ИА Регнум. На Украине начали изготавливать снаряды 155 мм калибра, который является стандартом НАТО, также было налажено производство морских дронов и беспилотников большой дальности, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на международном форуме оборонных индустрий в Киеве, сообщила пресс-служба МИД Украины.

Aimee Dilger/Keystone Press Agency/Global Look Press

По его словам, на предприятиях страны уже начали выпускать артиллерийские боеприпасы и патроны, артиллерийские системы натовского калибра 155 мм, автоматизированные системы (морские дроны, беспилотники большой дальности, ракеты), а также противотанковые комплексы.

Как передавало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский открыл в Киеве первый форум оборонных индустрий, он заявил о создании альянса, к которому могут присоединиться мировые производители оружия и военной техники. По его словам, на первом международном форуме оборонных индустрий был создан альянс оборонных индустрий.

Зеленский добавил, что к его базовой декларации могут присоединиться производители оружия и военной техники со всего мира. Он уточнил, что декларацию уже подписали 13 компаний, на форуме представлены свыше 30 государств и 252 военные компании, которые производят «полный спектр оружия, оборонных систем и решений».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что новые поставки вооружений Киеву с точки зрения возможного изменения на поле боя ничего не дадут, только усугубят ситуацию для Украины. Он также отметил, что руководство Российской Федерации ведет учёт и подсчёт остатков вооружений на складах на Украине. Путин также отметил, что специалисты отслеживают, что на Украине могут произвести, в какие сроки, как они могут вести подготовку персонала и многое другое.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал контрнаступление украинский армии «мясокомбинатом», безостановочно отправляющим на убой тысячи людей. Он добавил, что это уже ничем не помогает Киеву, «который перешёл в стадию посмертного гниения».