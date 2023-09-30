Екатеринбург, 30 сентября, 2023, 12:57 — ИА Регнум. Российский футбольный союз может дисквалифицировать президента клуба «Урал» Григория Иванова на три месяца за высказанные им угрозы «утопить судей», передаёт 30 сентября «Российская газета» со ссылкой на спортивного журналиста Ивана Карпова.

РИА Новости/Виталий Белоусов Президент ФК «Урал» Григорий Иванов

По этим данным, вопрос о возможной дисквалификации Иванова будет рассматриваться на заседании комитета РФС по этике.

29 сентября в матче Российской премьер-лиги «Урал» сыграл с «Ростовом» вничью 2:2. Екатеринбургская команда по ходу встречи вела со счётом 2:0, судья удалил одного из игроков «Урала» и назначил пенальти в ворота команды хозяев. Иванов в резкой форме раскритиковал действия арбитров.

«Это вообще катастрофа. Их всех нужно взять и утопить. Давайте я сейчас, чтобы закончить с футболом, возьму биту, выбегу на поле и разобью кому-нибудь голову. Пускай меня дисквалифицируют пожизненно», — сказал президент «Урала».

Глава екатеринбургского футбольного клуба и ранее выступал с эпатажными высказываниями и совершал резкие действия в отношении арбитров. В частности, в 2013 году его отстранили от футбола на шесть месяцев после того, как Иванов ударил по голове и бросил бутылку воды в арбитра, обслуживавшего матч мини футбольной команды «Синара», начальником которой он также является.

В настоящее время «Урал» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. По ходу турнира в августе 2023 года команда после серии удачных игр лидировала в чемпионате.