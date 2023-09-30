Ереван, 30 сентября, 2023, 12:31 — ИА Регнум. Власти Армении обсуждают вопрос отключения российских телеканалов. Об этом депутат от правящей фракции «Гражданский договор» Лусине Бадалян сообщила 29 сентября в интервью онлайн-изданию factor. am.

Олег Елков/ТАСС

«Конечно, эти вопросы обсуждаются, соответствующие ведомства выступят с заявлением о принятом решении», — сказала Бадалян в ответ на вопрос о том, почему в стране не отключают российские телеканалы.

Она добавила, что этот вопрос давно обсуждается, его поднимали на пленарных заседаниях парламента — Национального собрания Армении.

В настоящее время жителям Армении доступны российские Первый канал, «РТР Планета», «Россия. Культура» и межгосударственный телеканал «Мир».

Как сообщало ИА Регнум, ранее в российском МИД заявили, что на отношениях Москвы и Еревана негативно отразится решение Армении ратифицировать Римский статут так называемого Международного уголовного суда (МУС). В ведомстве отметили, что Армения изначально была проинформирована о неприемлемости ратификации Римского статута в условиях, когда МУС выдал «ордер на арест» российского президента Владимира Путина.

В Кремле назвали «чрезвычайно враждебным» по отношению к России решение Армении о ратификации Римского статута. Многие страны, включая Россию, США, Китай, Индию, не ратифицировали Римский статут. Россия не признаёт его юрисдикцию и считает решения этого суда юридически ничтожными.