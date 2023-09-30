Москва, 30 сентября, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Товарооборот России и стран Африки за первые восемь месяцев 2023 года увеличился на 43,5% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, сообщает 30 сентября РБК со ссылкой на данные Минэкономразвития.

Хайсам Махгуб/РИА Новости

Объём торгового оборота за этот период составил 15,5 млрд долларов. Основные партнёры России среди африканских стран — Египет, Алжир, Марокко, Тунис и Ливия.

«В Африке богатая ресурсная база, но нет технологий производства, нужны наши технологии по разработке месторождений и добыче полезных ископаемых. Высокие темпы урбанизации делают востребованным наш опыт по строительству жилья, автомобильных и железных дорог, портов, нефтегазопроводов, коммунальных сетей», — цитирует издание главу Минэкономразвития Максима Решетникова.

В июле 2023 года на саммите Россия — Африка в Петербурге президент РФ Владимир Путин заявил, что товарооборот между Россией и африканскими странами в 2022 году достиг 18 млрд долларов. Россия с оптимизмом смотрит на будущее отношений со странами Африки, сказал президент.

За первые шесть месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Россия в три раза увеличила объём поставок пшеницы в Африку, рассказал также в июле 2023 года министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Россия готова оказывать содействие африканским странам в вопросах внедрения наиболее передовых технологий в сельском хозяйстве, отмечал Владимир Путин.

29 сентября на церемонии открытия парламентской конференции Россия — Латинская Америка президент призвал пересмотреть международные правила в сфере кредитования и обслуживания долга развивающихся стран. Для развивающихся стран, в том числе африканских, долги становятся «оброком» и «контрибуцией», препятствуя прогрессу их экономик, сказал Владимир Путин.