Донецк, 30 сентября, 2023, 12:32 — ИА Регнум. Минобороны России обнародовало кадры уничтожения украинских военнослужащих около населённого пункта Спорное. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Министерства обороны РФ.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Работает артиллерия Южной группировки войск: уничтожение позиции боевиков ВСУ в районе населённого пункта Спорное», — говорится в комментарии к видео.

На кадрах можно увидеть траншеи, также показан взрыв и взвивающиеся в воздух клубы пыли.

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Как передавало ИА Регнум, Минобороны показало видео разгрома склада вооружения и боеприпасов ВСУ в Херсонской области. Бойцы 25 сентября ударом крылатой ракеты уничтожили объединенный склад с более чем 3 тыс. тонн боеприпасов. Успешную операцию российские военные провели в районе населенного пункта Киселевка Херсонской области.

Пять российских военнослужащих отбили атаку 12 штурмовиков ВСУ и заставили их убежать в районе посёлка Урожайное на южнодонецком направлении, сообщили 25 сентября в Министерстве обороны России, опубликовав видео боя. На кадрах с квадрокоптера видно, как пять российских военных, двое из которых получили ранение в ходе боя, противостоят 12 штурмовикам ВСУ. Большой принял на себя основной накал боя, находясь на виду у противника и ведя постоянный прицельный огонь по нему. Ещё двое российских военных работали по украинским штурмовикам с флангов из блиндажей.