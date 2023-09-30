Ереван, 30 сентября, 2023, 12:10 — ИА Регнум. Правительство Армении эвакуировало более 100 тысяч человек из непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР), сообщила на брифинге в субботу пресс-секретарь премьера Армении Назели Багдасарян.

Григорий Печорин/РИА Новости

«На данный момент из Нагорного Карабаха в Армению въехали 100 417 насильственно перемещённых лиц», — сказала она.

По официальным данным, в НКР, которая провозгласила независимость от Азербайджанской ССР в 1991 году, проживали порядка 120 тысяч армян. Власти непризнанной республики объявили о прекращении её существования с 1 января 2024 года.

Осенью 2022 года премьер-министр Армении признал, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана. Десятки тысяч его жителей, в том числе этнических армян, направились в сторону Армении, российские миротворцы оказывают им помощь.

Как передавало ИА Регнум, Баку 19–20 сентября провёл в Карабахе «антитеррористические мероприятия локального характера», направленные на восстановление конституционного строя. Власти Армении заявили об агрессии со стороны Баку и сообщили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Через сутки при посредничестве российских миротворцев стороны договорились о прекращении огня.

28 сентября МИД Азербайджана призвал армян Карабаха не покидать свои дома и быть частью азербайджанского общества.