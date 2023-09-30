Москва, 30 сентября, 2023, 12:01 — ИА Регнум. Предпринимателя Дениса Гледенова, построившего бизнес на регистрации доменных имён, задержали в Москве во время проверки документов, он предъявил поддельное удостоверение госслужащего. Об этом сообщил ИА Регнум источник в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА Регнум

22 сентября около 18:00 на улице Клары Цеткин во время патрулирования района полицейские заметили подозрительного мужчину. Оперативники попросили неизвестного предъявить документы для проверки. Мужчина достал из кармана и протянул полицейским удостоверение с символами Генеральной прокуратуры России, оформленное на имя 44-летнего старшего советника юстиции Гледенова Дениса. Подлинность документа вызвала у оперативников сомнения, Дениса задержали и доставили в отдел.

«При проверке по информации в базе было установлено, что 44-летний мужчина, предъявивший удостоверение Генеральной прокуратуры РФ, является ранее судимым, что подтверждает факт невозможности прохождения службы в органах прокуратуры», — рассказал собеседник агентства.

По данным оперативников, бизнесмен в 2003 году привлекался к уголовной ответственности за хулиганство с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 3 ст. 213 УК РФ), в 2015 году он был осуждён за кражу (ч. 1 ст. 158 УК РФ), а в 2016 году снова за хулиганство, но уже без взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 213 УК РФ).

Удостоверение у Гледенова изъяли и направили на экспертизу, полиция проводит проверку.

Гледенов Денис Юрьевич родился 17 сентября 1979 года. Он известен как крупнейший киберсквоттер России. Он и его брат Роберт построили бизнес, который основывался на массовой регистрации доменных имён. Затем братья выставляли их на торги и продавали за крупные суммы. По данным 2008 года, на Роберта было зарегистрировано порядка 30 000 доменных имён, а Денису принадлежало 15 000 доменов. В 2012 году Роберт Гледенов стал руководителем комитета регистраторов — структуры, созданной для обеспечения участия регистраторов в разработке организационных и технологических вопросов построения системы регистрации и поддержания доменных имен в домене RU.