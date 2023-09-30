Лондон, 30 сентября, 2023, 12:00 — ИА Регнум. Российские истребители Су-35 и ударные вертолёты Ка-52 представляют собой непреодолимую проблему для ВСУ, заявил вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл.

Александр Река/ТАСС Вертолет Ка-52

«Могу выделить два летательных аппарата. Во-первых, это многофункциональный истребитель Су-35. Выглядит он мощно. Его стали всё чаще использовать вместе с планирующими бомбами», — сказал он.

Вместе с тем российский ударный вертолёт Ка-52 Белл назвал «истребителем танков». Это воздушное судно обладает соосной схемой расположения несущих винтов, что вызывает серьёзную панику в рядах ВСУ и парализует контрнаступление, заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, обозреватели издания Business Insider 24 сентября назвали вертолёты Ка-52, ударные беспилотники «Ланцет» и фугасные авиабомбы самыми смертоносными и грозными видами российского оружия в украинском конфликте.

Ранее военный аналитик Драго Босник назвал вооружённые гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» российские истребители Су-34 угрозой для Украины и НАТО.