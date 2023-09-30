Челябинск, 30 сентября, 2023, 11:50 — ИА Регнум. Ученик девятого класса одной из челябинских школ покончил с собой. Об этом сообщил 30 сентября изданию 74.RU источник в правоохранительных органах.

Thomas Eisenhuth/ZB/Global Look Press

Трагедия произошла 29 сентября в Металлургическом районе Челябинска. Погибшему было 16 лет, его тело нашли рано утром около дома.

Школьник оставил предсмертную записку. Других подробностей происшествия пока нет.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Уфе покончил с собой 15-летний школьник. Он оставил записку, в которой признался, что боится не сдать основной государственный экзамен (ОГЭ). Мальчик попросил похоронить его рядом с бабушкой, а в гроб положить сотовый телефон.

В Москве 13-летний подросток покончил с собой из-за невозможности продолжить развитие своего персонажа в компьютерной игре. Об этом он рассказал в предсмертной записке.