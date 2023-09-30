Оттава, 30 сентября, 2023, 11:30 — ИА Регнум. Россия быстрее ожидаемого пополняет запасы боеприпасов, заявил начальник Генштаба Канады генерал Уэйн Эйр.

РИА Новости

«Это вызывает всё большую тревогу, так как если мы изучим возможность пополнения запасов боеприпасов в России, это происходит быстрее, чем ожидалось», — сказал он в эфире радиостанции Radio-Canada.

Кроме того, он пожаловался на состояние канадских боевых танков. Так, не все боевые машины, которые остались в Канаде, являются рабочими из-за нехватки запасных частей и специалистов.

Как передавало ИА Регнум, ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в России более чем в два раза выросло изготовление ключевых видов боевой техники, автомобилей, систем связи и средств радиоэлектронной борьбы и разведки.

Президент России Владимир Путин в День оружейника 19 сентября заявил, что в текущем году предприятия военно-промышленного комплекса страны сохранили стабильный темп работы и кратно увеличили при этом выпуск по отдельным направлениям.

В России создали новые аэрозольные боеприпасы (АОБ), которые способны скрывать военную технику от высокоточного оружия с радиолокационным наведением. Системам наведения высокоточных боеприпасов во время их следования к цели необходимо «уточнять» свой маршрут — «видеть» свою цель, однако новая аэрозольная завеса не даёт такой системе этого делать.