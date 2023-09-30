Вашингтон, 30 сентября, 2023, 11:47 — ИА Регнум. Возможная приостановка работы правительства США станет катастрофой для Украины. Об этом сообщил американский журнал Newsweek.

MICHAEL REYNOLDS/EPA/ТАСС

В материале говорится о том, что надвигающаяся приостановка работы правительства США может сыграть на руку президенту России Владимиру Путину.

По данным автора публикации, данный процесс затронет почти все сферы деятельности американского правительства и конфликт на Украине. Это может привести к катастрофическим последствиям для Киева, уточнил журнал.

Отмечается, что в стратегическом плане прекращение работы правительства США сыграет на руку американским противникам.

Как передавало ИА Регнум, в палате представителей Конгресса США 29 сентября не одобрили проект финансирования работы американского правительства до 31 октября. Для избежания приостановки работы правительства США Конгрессу необходимо успеть принять инициативу по продлению его финансирования, а затем его должен подписать президент страны Джо Байден.

Принятие военного бюджета поддержали 217 конгрессменов, против проголосовали 211 человек. Предлагается в отдельный законопроект вынести $300 млн на военную помощь Украине, включая 20 млн долларов на контроль за использование военных расходов.

Госдепартамент США готовится к возможной остановке работы правительства с 1 октября.

Спикер палаты представителей Конгресса США республиканец Кевин Маккарти предложил принять «чистую» резолюцию о временном финансировании правительства страны, в которой не будет предусмотрена помощь Украине.