Вашингтон, 30 сентября, 2023, 11:24 — ИА Регнум. Украина рискует потерять ещё больше территорий, так как продолжает во всём повиноваться Западу. Такое мнение высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Midwestern Marx.

ТАСС/EPA/SEDAT SUNA

Он обратил внимание на то, что поскольку Киев не выполняет условия проекта стамбульского договора по украинскому урегулированию, то Украина может потерять Сумы, Харьков, Днепропетровск, Одессу и Николаев.

«Игра окончена, Украина. Вы подписали себе смертельный приговор. Вы могли остаться нетронутыми, если бы подписали и выполняли стамбульские соглашения», — заявил американский офицер.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин показал 17 июня руководителям стран Африки парафированный договор с Украиной. Договор с Киевом включал положения о нейтралитете и гарантиях безопасности. Он напомнил, что Украина не хочет вести переговоры. В подтверждение своих слов президент напомнил, что украинский лидер подписал декрет, запрещающий проводить переговоры с Россией. Затем он представил проект стамбульского договора, который учитывал всё вплоть до количества единиц военной техники и личного состава.

Договор состоит из восемнадцати статей, отметил Путин. Однако Украина отказалась от договорённостей, как только Россия отвела войска от Киева. Глава государства добавил, что российская сторона готова рассмотреть любые предложения стран Африки по урегулированию ситуации на Украине. Кроме того, президент напомнил о продолжающемся процессе обмена военнопленными и выразил готовность его продолжать.