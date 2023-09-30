Красноярск, 30 сентября, 2023, 11:37 — ИА Регнум. Система здравоохранения новых регионов развивается «семимильными шагами» и активно интегрируется в общую систему России, в том числе — в систему ОМС. Об этом министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил 30 сентября журналистам в Красноярске.

Наталия Федосенко/ТАСС

Он подчеркнул, что для новых территорий разработаны многогранные программы, подкреплённые финансированием. Первоочередная задача — интегрировать систему помощи, чтобы люди могли получать высокотехнологичную помощь, в том числе в центрах высоких технологий, и лекарственное обеспечение, чтобы им были доступны все плановые и экстренные операции.

«Поэтому первая задача — интеграция в систему ОМС и получение полисов для граждан новых субъектов. Сегодня уже более 1 миллиона 600 человек получили эти полисы», — сказал Мурашко.

По его словам, полисы — своего рода ключ доступа ко всей системе здравоохранения.

Всё, что делается в новых регионах, — «это семимильные шаги» по развитию системы здравоохранения до уровня всех остальных российских регионов, добавил министр.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Мурашко рассказал, что медицина в новых субъектах будет развиваться в точности так же, как и во всех остальных регионах России. В текущем году будут направлены первые средства для модернизации медучреждений: закупки техники, оснащения фельдшерско-акушерских пунктов, капитального ремонта.