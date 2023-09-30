Вашингтон, 30 сентября, 2023, 11:10 — ИА Регнум. Вооружённые силы России эффективно обнаруживают и уничтожают западных наемников на Украине, сообщил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Виктор Толочко/РИА Новости

«Им удаётся установить местоположение гостиниц и других пунктов размещений, где находятся эти наемники», — сказал он.

Джонсон выразил уверенность, что ВС России всё чаще узнают, где находятся многие из западных наёмников, в том числе и американские. Российские военные увеличили темпы их уничтожения, подчеркнул эксперт.

Как передавало ИА Регнум, посольство России в Швеции сообщило, что все наёмники, участвующие в украинском конфликте на стороне ВСУ, понесут наказание как преступники согласно международному законодательству. В посольстве отметили, что вступление в ряды украинских войск «преступно вдвойне». Представители дипломатической миссии также выразили надежду, что в Швеции осознают неизбежность наказания для наемников, в том числе и для шведских граждан.